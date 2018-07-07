مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا وكرواتيا

يحتضن ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي، اليوم السبت في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مرتقبة بين المنتخبين الروسي والكرواتي ضمن دور الثمانية لمونديال 2018.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة كل من المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، والمدير الفني لنظيره الكرواتي، زلاتكو داليتش:
🚨 البطاقة الأخيرة إلى نصف النهائي على المحك! 🚨— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2018
روسيا في مواجهة كرواتيا #RUS #CRO
هنا التشكيلة الرسمية
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المصدر: twitter/fifaworldcup