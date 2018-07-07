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الاتحاد المصري يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

الرياضة

الاتحاد المصري يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة
AFP Patrick HERTZOG
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عرض اتحاد الكرة المصري على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، راتبا شهريا قدره 120 ألف دولار للموافقة على تدريب الفراعنة خلفا لهيكتور كوبر.

وعقد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام جلسة مع رينارد في فرنسا، للتفاوض معه خاصة بعد علم الاتحاد بإمكانية رحيل رينارد عن تدريب أسود الأطلس.

ووفقا للتقارير، فإن رينارد يحصل على 81 ألف دولار شهريا في المغرب، ومن المتوقع أن يحسم موقفه النهائي من تدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وكالات مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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