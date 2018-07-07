الرئيسة الكرواتية تصل سوتشي عبر رحلة جوية عادية

وصلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى مدينة سوتشي اليوم عن طريق رحلة جوية عادية لمؤازرة منتخب بلادها أمام نظيره الروسي مستضيف البطولة ضمن دور الثمانية لمونديال روسيا.

وصرحت كيتاروفيتش أنها قبلت الدعوة الروسية لحضور المباراة وستجلس خلال اللقاء في المدرجات الخاصة بالضيوف وكبار الشخصيات، ولن تستطيع لبس القميص الخاص بمنتخب بلادها خلال المباراة.

ولكنها أكدت أنها ستزور اللاعبين في غرفة تبديل الملابس بغض النظر عن النتيجة.

وتصدرت رئيسة كرواتيا عناوين الأخبار بعد تأهل منتخب بلادها للدور ربع النهائي بعدما ظهرت في شريط فيديو تقوم بتهنئة أعضاء المنتخب في غرفة تبديل الملابس وعانقتهم فردا فردا من شدة فرحها.

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وستلتقي كيتاروفيتش رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف قبل المباراة.

وستقام المباراة بين روسيا وكرواتيا اليوم على ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، و21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: نوفوستي











