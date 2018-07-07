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شاهد.. مشجع إنجليزي ينفذ وعده بوشم قائمة منتخب بلاده على جلده

07 يوليو 2018 | 13:04 GMT
شاهد.. مشجع إنجليزي ينفذ وعده بوشم قائمة منتخب بلاده على جلده
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Carl Recine / Reuters

أوفى أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي بوعده الذي قطعه على نفسه إذا تأهل منتخب بلاده إلى دور الثمانية لمونديال روسيا، ورسم وشما على جلده بأسماء مدرب ولاعبي "الأسود الثلاثة".

ووعد المشجع دان ويلش أصدقاءه بأنه في حال تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، سوف يوشم قائمة اللاعبين الـ23 لمنتخب بلاده والمدرب غاريث ساوثغيت على جسده.

وبعد أن تحقق العبور إلى ربع النهائي بالتغلب على كولومبيا بركلات الترجيح، نشر المشجع في حسابه على "توتير" صورة للوشم الذي وعد به.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره السويدي اليوم ضمن الدور ربع النهائي لمونديال روسيا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة سمارا جنوبي روسيا.

المصدر: وكالات

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