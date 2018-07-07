شاهد.. مشجع إنجليزي ينفذ وعده بوشم قائمة منتخب بلاده على جلده

أوفى أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي بوعده الذي قطعه على نفسه إذا تأهل منتخب بلاده إلى دور الثمانية لمونديال روسيا، ورسم وشما على جلده بأسماء مدرب ولاعبي "الأسود الثلاثة".

True to my word, fucking love it 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Wy48rnOq64 — Dan Welch (@welchyyyy) July 5, 2018

ووعد المشجع دان ويلش أصدقاءه بأنه في حال تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، سوف يوشم قائمة اللاعبين الـ23 لمنتخب بلاده والمدرب غاريث ساوثغيت على جسده.

Fan gets all 23 England players tattooed after making quarter-final https://t.co/bOw8vPObCT pic.twitter.com/h2vr75vUpK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 6, 2018

وبعد أن تحقق العبور إلى ربع النهائي بالتغلب على كولومبيا بركلات الترجيح، نشر المشجع في حسابه على "توتير" صورة للوشم الذي وعد به.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره السويدي اليوم ضمن الدور ربع النهائي لمونديال روسيا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة سمارا جنوبي روسيا.

المصدر: وكالات