شاهد.. كأس "ستانلي" في منطقة المشجعين في موسكو

عرض الروسي ألكسندر أوفيتشكين، قائد فريق واشنطن كابيتالز الأمريكي كأس "ستانلي" لرابطة الهوكي الوطني "NHL"، في منطقة المشجعين لبطولة كأس العالم لكرة القدم، في العاصمة موسكو.

ونقل موقع رابطة الهوكي الوطني الرسمي عن ألكسندر أوفيتشكين، قوله: "أريد تقاسم هذا الفرح مع جميع الأشخاص الذين أعرفهم ولا أعرفهم. أريد أن أشاركهم لحظات فرحي، لأن العديد من المشجعين لم يروا كأس ستانلي ولم يلمسوه".

وأحرز ألكسندر أوفيتشكين هداف فريق واشنطن كابيتالز، كأس ستانلي للمرة الأولى في مسيرته عقب فوز فريقه في المباراة النهائية أمام منافسه فيغاس غولدن نايتس.

المصدر: "championat.com"