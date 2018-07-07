قازان ترسم صورة جدارية لمودريتش لجلب "النحس" له

قررت سلطات مدينة قازان الروسية، رسم صورة جدارية عملاقة لقائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، وذلك دعما لمنتخب روسيا قبل مباراتهما االيوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال 2018.

ولاحظ المسؤولون أن الصور الجدارية في المدينة تجلب "النحس" لصاحبها في مونديال 2018، ولذلك قرروا رسم صورة لقائد منتخب كرواتيا خصم روسيا لنحسه.

ونقلت وكالة "تاس" عن عمدة مدينة قازان إيلسور ميتشين قوله: "بعد رسم مثل هذه اللوحات الجدارية أثناء كأس القارات 2017، لم يحالف الحظ منتخب البرتغال مع رونالدو، كما لم يحالف الحظ الأرجنتين مع ميسي، والبرازيل مع نيمار. وهناك اليوم رغبة في فوز منتخب روسيا، وبدأ رسم لوحة لمودريتش قائد كرواتيا، ونحن نأمل في أن يستمر هذا التقليد الجيد، ويفوز منتخبنا".

وخرج المنتخب الأرجنتيني من البطولة مبكرا من الدور ربع النهائي، بعد أن فوضت سلطات مدينة قازان مجموعة من الفنانين برسم صورة جدارية لقائده ليونيل ميسي، قبل وصول منتخب التانغو لمواجهة نظيره الفرنسي.

Reuters

وقبل ذلك، رسم أعضاء المجموعة لوحة جدارية عملاقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مشاركته في كأس القارات 2017، فخرج من الدور قبل النهائي، فيما خرج الآن مبكرا من دور الثمانية لمونديال 2018، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب البرازيل مع قائده نيمار.

Reuters John Sibley

وأشار عمدة قازان إلى أن المدينة تهتم بمكانتها، وأنه بفضل اللوحات على الجدران للاعبي كرة القدم، أصبحت قازان أكثر تميزا في العالم.

فمثلا نشر النجم البرازيلي نيمار لوحة له عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، وبفضله تعرف 98 مليون من متابعيه على المدينة.

المصدر: "ren.tv"