هازارد يعلق على مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال روسيا

علق إدين هازارد نجم المنتخب البلجيكي على مواجهة المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي بكأس العالم 2018 عقب الفوز على البرازيل 2-1 والإطاحة بهم إلى خارج المونديال.

وقال هازارد في تصريح نقلته مجلة فرانس فوتبول: "بعدما شاهدت منتخب فرنسا في ثمن وربع النهائي، برأيي هم الأفضل برفقة البرازيل، لكن نحن بلجيكا".

وأضاف: "نملك لاعبين مميزين وسنقدم أقصى ما لدينا، ونعلم أنها ستكون مباراة معقدة لكن أعتقد أنها ستكون معقدة بالنسبة إلى فرنسا كذلك".

وسيلتقي منتخبا بلجيكا وفرنسا في نصف النهائي الأول لمونديال روسيا في الـ10 من يوليو الجاري على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات