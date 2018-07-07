كين يكشف سر تألق منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا

أكد الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن علاقة الأخوة والاحترام السائدة في منتخب "الأسود الثلاثة" هي سر الانسجام والتألق في المونديال.

ونقلت صحيفة إكسبريس الإنجليزية عن هاري كين: "إننا مثل الأشقاء نحب ونحترم بعضنا بعضا وهذه الروح الطيبة سر تألقنا".

وتابع: "نحن متشوقون لتحقيق المزيد من الانتصارات وإذا ذهبت مباراتنا القادمة إلى وقت إضافي أو إلى ضربات جزاء فنحن مستعدون لها بكل تأكيد".

وأضاف: "لقد عشنا لفترة طويلة مع بعضنا البعض وهذا شيء جيد لنا ونريد إثبات تألقنا واندماجنا مع بعضنا البعض وذلك من أجل جعل إنجلترا فخورة بنا".

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ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره السويدي اليوم ضمن الدور ربع النهائي لمونديال روسيا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة سمارا جنوب روسيا.

المصدر: وكالات