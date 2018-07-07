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مونديال 2018.. مباراة اليوم الثانية تاريخية بكل المقاييس

07 يوليو 2018 | 09:02 GMT
مونديال 2018.. مباراة اليوم الثانية تاريخية بكل المقاييس
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/ Sputnik

تتجه أنظار الملايين من الروس والعالم، اليوم السبت، صوب ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، الذي يحتضن مباراة تاريخية بين روسيا وكرواتيا، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018.

وبلغ منتخب روسيا لأول مرة في تاريخه الدور ربع النهائي لكأس العالم، عقب فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح.

بينما يسعى منتخب كرواتيا إلى بلوغ المربع الذهبي للبطولة، وتكرار إنجازه التاريخي في مونديال فرنسا عام 1998.

وسيطلق الحكم الدولي البرازيلي، ساندرو ريكي، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد في الدور قبل النهائي للمونديال مع الفائز من مباراة السويد وإنجلترا، التي ستقام، اليوم أيضا، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، و(17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة سمارا.

المصدر: RT

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