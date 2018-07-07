السعودية تنفي اتهامات اتحادات التنس العالمية بشأن قناة رياضية

نفت السعودية اليوم اتهامات أطلقتها الاتحادات العالمية المسؤولة عن رياضة التنس بأن قناة ‭‭)‬‬بي أوت كيو) التلفزيونية التي تبث مباريات دون وجه حق يقع مقرها على الأراضي السعودية.

وكان الاتحاد الدولي للتنس ورابطة لاعبي التنس المحترفين وجهات أخرى قد دعت يوم الخميس إلى الإغلاق الفوري لعملية قرصنة غير شرعية مشيرة إلى أن قناة ‭‭)‬‬بي أوت كيو) المعنية تبث محتوى بصورة غير قانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتخذ من السعودية قاعدة بث لها، بحسب ما جاء في الاتهام.

ونشر البيان على الموقع الإلكتروني لبطولة ويمبلدون المقامة حاليا في لندن، وهي إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى، بعد شكاوى مماثلة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وردت وزارة الإعلام في السعودية على هذه الاتهامات ببيان قالت فيه:" تعلن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة، الصادرة في بيان صحفي عن "بطولة ويمبلدون" بتاريخ الخامس من يوليو 2018، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم "بي أوت كيو".

بيان من وزارة الإعلام رداً على مزاعم "ويمبلدون"https://t.co/MN3pfYSihK — وزارة الإعلام (@media_ksa) July 6, 2018

وأضاف البيان أن السعودية تكافح أنشطة (بي أوت كيو) "دون تهاون" مؤكدا على التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتملك شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولات التنس الهامة وأحداث رياضية كبرى أخرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقناة (بي إن سبورتس) القطرية محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة مفروضة على قطر منذ أكثر من عام.

وكانت الرياض ودول عربية أخرى قد قطعت الروابط الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: رويترز