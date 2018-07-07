أول تعليق لمدرب البرازيل بعد هزيمة منتخبه أمام بلجيكا

أعرب المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي، عن شعوره بمرارة شديدة عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 على يد بلجيكا، إثر خسارته أمامها (1-2).

وقال تيتي، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة، وكان لدينا الكثير من السيطرة والفرص، لكن بلجيكا كانت ذات فاعلية أكبر، في الفرص التي حصلت عليها. لديهم لاعبون كبار، وقادرون على إنهاء الهجمات بشكل جيد".

وأشاد المدرب البرازيلي بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وقال: "كورتوا صنع الفارق في المباراة، وكانت مواجهة مثيرة للإعجاب، بخصائص فنية رائعة".

وأضاف: "رغم كل الألم الذي نشعر به الآن، لكن لو كنت تحب كرة القدم، فعليك مشاهدة هذه المباراة.. لو كنت محايدا ستقول ما هذا اللقاء! يمكن لأي شخص أن يرى أنها كانت مباراة جميلة".

وحول مستقبله مع المنتخب البرازيلي، أجاب: "لن أتحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي. الوقت ليس مناسبا لأنني ما زلت أفكر في المباراة".

وهذه أول هزيمة رسمية للمدرب تيتي منذ توليه تدريب البرازيل في منتصف العام 2016.

ولم يسبق للبرازيل أن استقبلت هدفين في مباراة واحدة مع تيتي، حيث دخلت شباكها 6 أهداف فقط في آخر 25 مباراة.

المصدر: وكالات