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موسكو ترحب بإعلان الإليزيه حضور ماكرون مباراة المنتخب الفرنسي ببطرسبوغ

الرياضة

موسكو ترحب بإعلان الإليزيه حضور ماكرون مباراة المنتخب الفرنسي ببطرسبوغ
AFP Kamil Zihnioglu / POOL
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مباراة المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم ضد المنتخب البلجيكي الثلاثاء المقبل ببطرسبورغ.

وتعليقا على قرار ماكرون التوجه إلى روسيا لحضور مباراة منتخب بلاده، قال الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف: "نحن مسرورون بحضور الرئيس الفرنسي".

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وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي في سان بطرسبورغ في الـ 10 يوليو، وذلك بعد فوزه على منتخب الأوروغواي بهدفين نظيفين في ربع نهائي مونديال روسيا بمدينة نيجني نوفغورود اليوم الجمعة، فيما حقق "الشياطين الحمر" البلجيكيون فوزا تاريخيا على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب قازان، وأقصوهم من البطولة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن خلال زيارته الأخيرة لروسيا في مايو الماضي أنه سيعود لحضور مباراة للمنتخب الفرنسي في حال تأهله إلى ما بعد ربع النهائي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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