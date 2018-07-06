رسميا.. العملاق بوفون ينضم إلى باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة ضمّ الحارس الإيطالي العملاق جانلويجي بوفون بعقد لمدة موسم واحد مع إمكانية إضافة موسم آخر كخيار.

وقضى بوفون 17 عاما كاملا بألوان نادي مدينة تورينو الإيطالية، العملاق يوفنتوس، الذي انتقل إليه قادما من بارما عام 2001.

وسيحاول أحد أبرز حراس العالم، بوفون، تحقيق حلمه الكبير بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي بعد أن عجز عن ذلك مع نادي "السيدة العجوز".

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @gianluigibuffon 🤴 💪 🧤 🇮🇹 #OneOfUs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2018

وكان بوفون (40 عاما و176 مباراة دولية)، الذي انتهى عقده مع يوفنتوس بطل إيطاليا في 30 يوينو 2018، وصل اليوم برفقة طبيبه إلى مقر باريس سان جيرمان في وقت الظهيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فريق العاصمة الباريسية سيقدّم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام الاثنين.

ومن شأن انتقال بوفون، المتوج بكأس العالم 2006، إلى الـ"بي.أس.جي"، في أول صفقة للنادي منذ تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل، أن تؤدي إلى عملية تغيير في مركز حراسة المرمى الذي تبادله الموسم الماضي ألفونس أريولا والألماني كيفن تراب.

المصدر: أ ف ب