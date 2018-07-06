كل شيء

مونديال روسيا.. الحلم الإنجليزي يصل إلى العقبة السويدية

06 يوليو 2018 | 17:50 GMT
مونديال روسيا.. الحلم الإنجليزي يصل إلى العقبة السويدية
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kh9e
/ Reuters

بعد 52 عاما يجد الأسود الثلاثة أنفسهم أمام فرصة مثالية للمضي قدما نحو التتويج بمونديال روسيا، لكن يتوجب عليهم أولا تخطي عقبة سويد الصعبة في لقاء الدور ربع النهائي في سامارا.

وستحتاج إنجلترا إلى الكثير لتتمكن من تخطي السويد، المنتخب الذي وصل إلى هذه المرحلة بعدما أزال من طريقه أسماء من العيار الثقيل: هولندا في التصفيات الأوروبية، إيطاليا في الملحق، وبطريقة غير مباشرة، ألمانيا حاملة اللقب في المجموعة السادسة لمونديال 2018.

وسيحتاج الإنجليز أولا إلى نجاعة هجومية متمثلة بمواصلة القائد هاري كين شهيته التهديفية التي جعلته حتى الآن يتصدر ترتيب الهدافين بستة أهداف، كما سيحتاج أيضا لاختراق الصلابة الدفاعية وتجانس المنتخب الذي حرم ثلاثة منتخبات من أصل أربعة واجهته في مونديال روسيا، من التسجيل.

ذهنيا، سيحتاج اللاعبون الشبان في التشكيلة الإنجليزية إلى أن يكونوا أقوى من صدى التاريخ الذي سيتردد في أذهانهم: في ثماني مباريات رسمية، لم تفز إنجلترا على السويد سوى مرة واحدة، وذلك بنتيجة 3-2 في الدور الأول لكأس أوروبا 2012 (مقابل فوزين للسويد وخمسة تعادلات).

الأكيد أن المنتخب الإنجليزي يزداد ثقة مع مرور الوقت في روسيا، وراهن مدربه غاريث ساوثغيت على لاعبين من الشباب، ولم يخسر رهانه حتى الآن.

معاكسة التاريخ؟ تم ذلك في الدور ثمن النهائي، مع النجاح في ركلات الترجيح للمرة الأولى في كأس العالم بعد ثلاث محاولات فاشلة.. أمام كولومبيا، بدت إنجلترا على وشك الوقوع مجددا في الفخ نفسه. عندما امتدت المباراة إلى الكابوس الذي لطالما أرق الإنجليز: ركلات الترجيح. 

ابتسم الحظ على غير العادة لهم، لكن التوجس هو من تكرار تجربة مريرة: يوم فازت على إسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا 1996 بركلات الترجيح، عادت وخسرت في نصف النهائي أمام ألمانيا بالسلاح نفسه.

لا تزال كأس العالم الذهبية تدغدغ المخيلة الإنجليزية. قالها المدافع جون ستونز الخميس بكلّ وضوح: "نريد أن نعيدها إلى المنزل"، إلى مهد كرة القدم الذي لم يكن على قدر هذا الحمل، واكتفى بلقب كبير يتيم في تاريخه.

أضاف: "أحب أن أفوز بكأس العالم، انكلترا تحب ان تفوز بكأس العالم (...) مر زمن طويل مذ فزنا بها. نريد جعل الناس في بلادنا فخورين".

"غباء" السهولة ضد السويد

هل ستكون السويد محطة سهلة نحو الدور نصف النهائي؟ بالنسبة إلى ستونز، مقاربة المباراة بهذه الطريقة تنم عن "غباء".

لا يمكن أن تقارب السويد من منظار المحطة السهلة نحو الدور المقبل. 

تصدر المنتخب الإسكندينافي مجموعة ضمت المانشافت حامل اللقب، والمكسيك وكوريا الجنوبية، وهو يخوض البطولة في غياب أبرز نجومه، زلاتان إبراهيموفيتش الذي اعتزل دوليا عام 2016، ولم يبد المدرب الحالي يأنه أندرسون ترحيبه بعودته إلى صفوف المنتخب لخوض المونديال.

وصل السويديون إلى هذه المرحلة للمرة الأولى منذ مونديال 1994 حينما أنهوا مونديال الولايات المتحدة في المركز الثالث، فرض أندرسون نظاما صارما في مجموعة تفتقد للنجوم والأسماء البارزة على الساحة العالمية. 

تلقوا هدفين وخسارة وحيدة في المونديال حتى الآن، وأتت أمام ألمانيا في مباراة لم تحسم نتيجتها سوى في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. 

المصدر: أ ف ب

مشهور في المجتمع
مونديال روسيا.. شاهد هدف بلجيكا الثاني في شباك البرازيل
06 يوليو 2018 | 18:44 GMT
مونديال روسيا.. الحلم الإنجليزي يصل إلى العقبة السويدية
06 يوليو 2018 | 17:50 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة البرازيل وبلجيكا
06 يوليو 2018 | 16:57 GMT
مواجهة نارية بين روسيا وكرواتيا على خطف بطاقة المربع الذهبي
06 يوليو 2018 | 16:33 GMT
شاهد.. المشجعون الفرنسيون يحتفلون بهدف منتخبهم في شباك الأوروغواي
06 يوليو 2018 | 15:32 GMT
فرنسا أول المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال روسيا
06 يوليو 2018 | 15:06 GMT
مدرب روسيا: يجب أن نحقق نتيجة جيدة أمام كرواتيا
06 يوليو 2018 | 14:13 GMT
الفيفا يدعو "أطفال الكهف" لحضور نهائي كأس العالم في روسيا
06 يوليو 2018 | 13:40 GMT
إصدار عملة معدنية تذكارية من فئة نصف روبل إذا تأهلت روسيا لنصف نهائي المونديال
06 يوليو 2018 | 13:37 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة فرنسا والأوروغواي
06 يوليو 2018 | 13:14 GMT
رئيس الفيفا: كلنا وقعنا في حب روسيا
06 يوليو 2018 | 12:27 GMT
أسطورة الكرة الألمانية: مونديال روسيا الأفضل بين سابقيه
06 يوليو 2018 | 12:00 GMT
نصف مليون دولار تهدد بفشل مفاوضات الفراعنة مع مدرب البرازيل السابق
06 يوليو 2018 | 11:30 GMT
بوتين يتلقى هدية مميزة من رئيس "الفيفا" وأساطير كرة القدم
06 يوليو 2018 | 10:44 GMT
"فيسبوك" يغازل رونالدو بـ10 ملايين دولار
06 يوليو 2018 | 10:34 GMT
رحّالة فرنسي يقطع 4000 كم لمؤازرة منتخب بلاده في روسيا (صور)
06 يوليو 2018 | 10:33 GMT
بتقنية 360 .. تعرف على نهائيات كأس العالم
06 يوليو 2018 | 10:32 GMT
مباراتان "ناريتان" اليوم في مونديال روسيا
06 يوليو 2018 | 09:26 GMT
أمير قطر يحضر نهائي مونديال روسيا
06 يوليو 2018 | 09:05 GMT
وجه حضاري مميز لقازان في المونديال
06 يوليو 2018 | 09:02 GMT
شاهد.. استقبال أسطوري للاعبي المنتخب الكولومبي عند عودتهم إلى بلادهم
06 يوليو 2018 | 08:59 GMT
بوتين يلتقي رئيس "الفيفا" وثلّة من أساطير الكرة
06 يوليو 2018 | 08:36 GMT
مباراة روسية قطرية ودية بكرة القدم على الساحة الحمراء
06 يوليو 2018 | 08:26 GMT
لوفرين: جيل مودريتش قادر على تخطي جيل شوكر
06 يوليو 2018 | 07:54 GMT
وكيل رونالدو: سبب واحد سيدفع "الدون" لترك الريال
06 يوليو 2018 | 07:08 GMT
عربي واحد في تشكيلة أسوأ اللاعبين في مونديال روسيا
06 يوليو 2018 | 06:21 GMT
الإصابة تبعد مدافع منتخب البرازيل عن المونديال
06 يوليو 2018 | 05:43 GMT
لوحة جدارية لنيمار تظهر في قازان!
06 يوليو 2018 | 05:16 GMT
كافاني يتدرب بمفرده.. وتاباريز يتكتم حول مشاركته
05 يوليو 2018 | 22:14 GMT
مارتينيز: فوز بلجيكا على البرازيل سيجعلها "المرشح الأبرز" للقب
05 يوليو 2018 | 21:21 GMT
الإنجليزي ستونز: كولومبيا "أوسخ فريق" قابلته
05 يوليو 2018 | 19:46 GMT
مارادونا يتقدم باعتذار إلى الفيفا
05 يوليو 2018 | 18:32 GMT
البرازيل وبلجيكا... مباراة واحدة بمواهب فريدة
05 يوليو 2018 | 18:06 GMT
معلقون رياضيون: مونديال روسيا قلب المفاهيم النمطية عن البلد المضيف!
05 يوليو 2018 | 17:56 GMT
مشجعو المنتخب الإنجليزي يحتفلون بالفوز على كولومبيا
05 يوليو 2018 | 17:25 GMT
أبو تريكة يشارك في مباراة بين روسيا وقطر في الساحة الحمراء
05 يوليو 2018 | 16:45 GMT
مونديال روسيا.. صلابة دفاع الأوروغواي في مواجهة فرنسا وسرعة مبابي
05 يوليو 2018 | 16:38 GMT
صحيفة.. البايرن يضم الفرنسي بنجامان بافار
05 يوليو 2018 | 15:26 GMT
الفائزون بدور الـ 8 وفقا لتوقعات غوغل
05 يوليو 2018 | 15:23 GMT
خبر سار لمنتخب البرازيل قبيل مواجهة بلجيكا المصيرية
05 يوليو 2018 | 15:19 GMT