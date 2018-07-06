مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة البرازيل وبلجيكا

يحتضن ملعب مدينة "قازان" الروسية، اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة بين المنتخبين البرازيلي والبلجيكي ضمن الدور الربع النهائي من مونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المدير الفني للمنتخب البرازيلي، إدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، والمدير الفني للمنتخب البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، على النحو التالي:

المصدر: fifa.com