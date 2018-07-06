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مواجهة نارية بين روسيا وكرواتيا على خطف بطاقة المربع الذهبي

06 يوليو 2018 | 16:33 GMT
مواجهة نارية بين روسيا وكرواتيا على خطف بطاقة المربع الذهبي
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Владимир Песня / Sputnik

تتجه الأنظار غدا السبت إلى ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود، الذي يحتضن مباراة من العيار الثقيل بين روسيا والأوروغواي ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018.

وسيحاول المنتخب الروسي بلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وبدوره المنتخب الكرواتي سيحاول بلوغ المربع الذهبي وتكرار إنجازه التاريخي في مونديال فرنسا عام 1998.

وعانى كلا المنتخبين الأمرّين لتخطي عقبة الدور ثمن النهائي، وذلك بفارق ساعات قليلة بين المباراتين. في ظل الهيمنة المطلقة للإسبان، دافع الروس باستماتة عن عرينهم أمام أبطال العالم عام 2010 لتتّجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي منحت بطاقة العبور لأصحاب الضيافة.

وعاش الكروات نهاية سعيدة أيضا بعد بداية مجنونة ضد الدنمارك شهدت تسجيل هدف لكل فريق في الدقائق الخمس الأولى تلتها معركة نفسية حامية الوطيس، ألجأت أبناء زلاتكو داليتش لخوض الوقت الإضافي ثم حجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من ركلات الترجيح.

وسيحظى الروس على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي بالمساندة الاستثنائية المُعتادة من جماهيرهم. ولا شك أنهم سيكونون بأمس الحاجة إليها لمواجهة المواهب الفردية والجماعية للكروات.

وهذه هي المرة الثالثة التي تُواجه فيها كرواتيا منتخب البلد المضيف في خمس مشاركات لها في كأس العالم. ولم تنجح حتى الآن في تذوق حلاوة الانتصار في أي منها إذ خسرت ضد فرنسا في عام 1998 في نصف النهائي (1-2)، وسقطت بنتيجة 3-1 أمام البرازيل في المباراة الافتتاحية لنسخة 2014.

وستقام المباراة بين روسيا وكرواتيا غدا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، و21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد في قبل نهائي المونديال مع الفائز من مباراة السويد وإنجلترا، التي ستقام غدا أيضا، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، و17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة سمارا.

المصدر: FIFA +RT

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