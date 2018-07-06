مدرب روسيا: يجب أن نحقق نتيجة جيدة أمام كرواتيا

أعرب المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، عن أمله في مواصلة فريقه لمسيرته الناجحة، خلال المباراة مع كرواتيا، غدا السبت ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018.

وقال تشيرتشيسوف، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد "لدينا هدف في مباراة الغد. يجب أن نلعب ونحقق نتيجة جيدة".

وأثار المنتخب الروسي، إعجاب المتابعين، ببلوغه دور الثمانية بعد الإطاحة بالماتادور الإسباني من دور الـ16 بركلات الجزاء 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال تشيرتشيسوف إنه على لاعبي المنتخب الروسي وضع نشوة الفوز على المنتخب الإسباني جانبا عند النزول لأرضية الملعب غدا.

وأكد المدرب الروسي، على الجاهزية الكاملة لجميع لاعبيه للمباراة، حيث تعافى النجم الكبير آلان دزاغويف من الإصابة التي لحقت به في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام السعودية، وعاد للتدريب مع الفريق، وقد يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الغد.

وستقام مباراة روسيا وكرواتيا، غدا السبت في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "فيشت الأولمبي"، في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود.

المصدر: تاس