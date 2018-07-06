الفيفا يدعو "أطفال الكهف" لحضور نهائي كأس العالم في روسيا

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، دعوة للأطفال العالقين في أحد الكهوف بتايلند من أجل حضور نهائي كأس العالم في روسيا يوم 15 يوليو الحالي.

ورغم أن مصير الأطفال لم يحدد بعد، فإن إنفانتينو وجه لهم دعوة لحضور نهائي المونديال، في مبادرة دعم وتضامن مع الأطفال الذين يشكلون فريقا لكرة القدم.

وقال إنفانتينو في رسالة لرئيس اتحاد تايلند لكرة القدم "إذا عاد الأطفال لعائلاتهم في الأيام القادمة وهو ما أتمناه وكانوا في صحة جيدة تسمح لهم بالسفر، فإن الفيفا يسعد بدعوتهم لحضور نهائي المونديال، وأتمنى أن يقدروا على الالتحاق بنا في النهائي الذي سيكون فرصة كبير للاحتفال".

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل إخراج الأطفال ومدربهم بعد أن حوصروا داخل كهف أغرقته مياه الأمطار منذ 13 يوما.

وحذر مسؤولون اليوم الجمعة من أن مستويات الأكسجين داخل الكهف تتناقص. وتعمل فرق الإنقاذ على مد "خط أسطوانات أكسجين" بطول خمسة كيلومترات داخل الكهف استعدادا لانتشال المجموعة المحاصرة.

وتدرس فرق الإنقاذ، وبعضها دولية، سبلا أخرى لإخراج المجموعة من الكهف قبل هطول أمطار غزيرة أخرى على شمال البلاد الأسبوع المقبل، وهو ما قد يعقد عملية إنقاذهم.

وتشمل بدائل الإنقاذ الأخرى تعليم الفتية كيفية الغوص ثم السباحة للخروج من الكهف، لكنها مغامرة محفوفة بمخاطر بالغة، أو البقاء في الكهف شهورا حتى ينقضي موسم الأمطار وتنحسر مياه السيول، أو حفر ممر إلى داخل الكهف من الغابة الواقعة فوقه.

المصدر: وكالات