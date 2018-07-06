إصدار عملة معدنية تذكارية من فئة نصف روبل إذا تأهلت روسيا لنصف نهائي المونديال

أعلن بنك روسيا اليوم الجمعة عن إصداره لعملة معدنية تذكارية من فئة نصف روبل (1/2) في حال تأهل المنتخب الروسي لنصف نهائي كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وجاء الإعلان عبر تغريدة في الموقع الرسمي للبنك في تويتر:

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ويلتقي المنتخب الروسي مع نظيره الكرواتي غدا السبت على ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: 1prime.ru