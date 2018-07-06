التشكيلة الرسمية لموقعة فرنسا والأوروغواي

كشف مدربا المنتخبين الفرنسي والأوروغوياني عن قوام تشكيلتهما لخوض المباراة التي ستجمع فريقيهما اليوم، في ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وسيعتمد المدرب الفرنسي ديديه ديشامب على التشكيلة التالية:

لوريس، بافارد، أومتيتي، فاران، هيرنانديز، توليسو، كانتي، بوغبا، مبابي، غريزمان، وجيرو.

أما المدير الفني لمنتخب الأوروغواي أوسكار تاباريز، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

المصدر: تويتر