رحّالة فرنسي يقطع 4000 كم لمؤازرة منتخب بلاده في روسيا (صور)

قطع المشجع الفرنسي دافيد 4000 كم حتى الآن لمؤازرة الديوك خلال مشاركتهم في النسخة الـ21 نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفا روسيا حاليا.

وجاء دافيد من فرنسا إلى روسيا لحضور المونديال، عبر التنقل بوسائل المواصلات المختلفة عبر الطرق البرية، حيث استقل الباصات والسيارات والشاحنات، كما تنقل ضمن المدن الروسية بنفس الطريقة وحضر مباريات فرنسا الثلاث في دور المجموعات في مدينة قازان أمام أستراليا.

وفي مدينة يكاتيرينبورغ حضر مباراة فريق بلاده أمام البيرو، وفي العاصمة موسكو أمام الدنمارك، قبل أن يعود إلى قازان لمؤازرة منتخب الديوك أمام راقصي التانغو في الدور الثاني للبطولة.

ويقول دافيد إن التنقل سهل جدا في الأراضي الروسية بطريقة (الأفتوستوب) حيث لم يجد صعوبة في السفر والتعامل مع الناس رغم عدم إلمامه باللغة الروسية.

ويلعب المنتخب الفرنسي اليوم أمام الأوروغواي ضمن الدور ربع النهائي للمونديال في مدينة نيجني نوفغورود، ويأمل دافيد أن يقطع 2500 كم جديدة لتصل مسافة رحلته إلى 6500 كم، في حال تأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي الذي سيقام في مدينة بطرسبورغ ومن ثم النهائي في العاصمة موسكو.

وبغض النظر عما إذا كانت فرنسا ستفوز في كأس العالم أم لا، سوف يعود دافيد إلى وطنه مع الكثير من الانطباعات الرائعة عن روسيا ورحلته التي وثقها بالصور على موقعه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: rsport.ria.ru