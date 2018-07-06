شاهد.. ماذا حدث لحظة وصول صلاح لحفل خطوبة أخيه

حضر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، مساء أمس الخميس، حفل خطوبة أخيه نصر، داخل إحدى الفيلات بطريق إسكندرية الزراعي.

واقتصر حفل الخطوبة على المدعوين من عائلتي العروسين، وحضر صلاح بصحبة زوجته وابنته مكة بعد قضاء إجازتهم في لبنان.

وتجمع المدعوون حول صلاح لحظة وصوله، لالتقاط الصور معه، بالإضافة إلى تهنئته بحفل خطوبة أخيه، وسط حراسات مشددة من الداخلية وأمن المكان.

المصدر: RT + يوتيوب