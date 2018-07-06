وكيل رونالدو: سبب واحد سيدفع "الدون" لترك الريال

علق خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول اقتراب "الدون" من مغادرة فريقه الحالي ريال مدريد للانضمام ليوفنتوس الإيطالي.

وأكد مينديز في تصريحات لموقع "Football Italia со" أن النجم البرتغالي سيرحل عن فريقه الحالي فقط من أجل خوض تحد جديد، حيث قال: "رونالدو لن ينتقل لصفوف يوفنتوس بسبب أي أزمات مع إدارة نادى ريال مدريد، وإذا رحل عن صفوف الفريق فسيكون ممتنا لرئيس النادي، وللفريق بأكمله، وللطاقم الطبي، ولجميع مشجعي النادي الملكي من جميع أنحاء العالم.. رونالدو سيترك ريال مدريد فقط من أجل تحد جديد في مسيرته الرائعة".

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وتأتي تصريحات مينديز في ظل تزايد شائعات انتقال رونالدو (33 عاما) ليوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم رونالدو إلى الريال عام 2009، وتوج معه بعدة ألقاب أبرزها، لقب دوري الأبطال في 4 مناسبات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ومثلها في السوبر الأوروبي، ولقب الدوري الإسباني مرتين، ومثلهما في كأس الملك.

المصدر: sportbox.ru