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الإصابة تبعد مدافع منتخب البرازيل عن المونديال

06 يوليو 2018 | 05:43 GMT
الإصابة تبعد مدافع منتخب البرازيل عن المونديال
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/ Reuters

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الظهير الأيمن دانيلو سيغيب عن المنتخب في بقية مبارياته في مونديال روسيا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في التدريبات عشية مواجهة بلجيكا.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب مانشستر سيتي في الكاحل، وسيغيب حتى نهاية البطولة في روسيا.

وعانى دانيلو البالغ 26 عاما من إصابة في الفخذ في المباراة الأولى في دور المجموعات ضد سويسرا، وشارك فاغنر بدلا منه منذ ذلك الحين.

وستلعب البرازيل، المرشحة لتمديد رقمها القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم إلى 6 ألقاب اليوم مع بلجيكا، في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

المصدر: وكالات

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