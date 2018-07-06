الإصابة تبعد مدافع منتخب البرازيل عن المونديال

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الظهير الأيمن دانيلو سيغيب عن المنتخب في بقية مبارياته في مونديال روسيا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في التدريبات عشية مواجهة بلجيكا.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب مانشستر سيتي في الكاحل، وسيغيب حتى نهاية البطولة في روسيا.

وعانى دانيلو البالغ 26 عاما من إصابة في الفخذ في المباراة الأولى في دور المجموعات ضد سويسرا، وشارك فاغنر بدلا منه منذ ذلك الحين.

وستلعب البرازيل، المرشحة لتمديد رقمها القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم إلى 6 ألقاب اليوم مع بلجيكا، في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

المصدر: وكالات