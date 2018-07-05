ويمبلدون.. نادال ودجوكوفيتش يتابعان مشوارهما وخروج موغوروزا حاملة اللقب

تابع النجمان الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش مشوارهما في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغهما الدور الثالث الخميس.

وتغلب نادال المصنف أول عالميا على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين بثلاث مجموعات 6-4 و6-3 و6-4.

وبات ديوكوفيتش خامس لاعب يحقق فوزه الستين في بطولة ويمبلدون بتغلبه بسهولة تامة على الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس 6-1 و6-2 و6-3.

ولم يجد ديوكوفيتش الفائز باللقب الإنجليزي ثلاث مرات أعوام 2011 و2014 و2015، أي صعوبة في تخطي هذا الدور الذي كان يخوضه منافسه للمرة الأولى بعد سقوطه عند الحاجز الأول خمس مرات.

وفي فئة السيدات، خرجت الإسبانية غاربيني موغوروزا بخسارتها أمام البلجيكية أليسون فان أويتفانك في مفاجأة من العيار الثقيل.

المصدر: أ ف ب