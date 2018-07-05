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كافاني يتدرب بمفرده.. وتاباريز يتكتم حول مشاركته

05 يوليو 2018 | 22:14 GMT
كافاني يتدرب بمفرده.. وتاباريز يتكتم حول مشاركته
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/ Reuters

رفض مدرب منتخب الأوروغواي أوسكار تاباريز كشف مصير مشاركة إدينسون كافاني في المباراة ضد فرنسا الجمعة ضمن الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.

وأصيب كافاني (31 عاما) في ربلة الساق اليسرى أثناء مباراة الدور ثمن النهائي السبت الماضي ضد البرتغال (2-1)، ما اضطره للخروج بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده. وعلى رغم تأكيد الاتحاد الأوروغوياني أن كافاني لم يصب بتمزق عضلي في ربلة الساق، إلا أن الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي غاب عن التمارين منذ الاثنين.

ورفض تاباريز الخميس وضع حد لتساؤلات الأيام الماضية بشأن مشاركة كافاني في المباراة من عدمها. 

وقال في مؤتمره الصحفي عشية المباراة: "آسف، لن تحصلوا على المعلومة (...) كما أنني أنا لا أعرف من هو اللاعب الذي سيحل بديلا من اللاعب الفرنسي الموقوف"، في إشارة إلى بليز ماتويدي الذي سيغيب عن مباراة الغد بسبب تراكم الإنذارات.

وقال تاباريز: " كافاني لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، وهو يمر بمرحلة جيدة جدا على مستوى أدائه في كرة القدم"، مؤكدا أنه شرع "فورا (بعد الإصابة)، بالعمل من أجل التعافي، بالخضوع للعلاج. أعتقد أننا كنا دقيقين بالحديث عما جرى، وفي أقل من 24 ساعة ستعرفون أي من اللاعبين سيكون في التشكيلة الأساسية، ومن سيكون على مقاعد البدلاء".

وأتت تصريحات تاباريز بعد ساعات من خوض كافاني تمارين منفردة على هامش تدريبات فريقه استعدادا لمباراة الغد التي تقام في نيجني نوفغورود.

وبحسب ما بدا في ربع الساعة المتاح أمام الصحفيين، قام كافاني بتمارين جري خفيف بمفرده في أحد جوانب ملعب التدريب، للمرة الأولى منذ إصابته. كما قام الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي بتبادل التمريرات مع أحد أفراد الجهاز الفني لأبطال العالم 1930 و1950.

واعتبرت وسائل الإعلام في الأوروغواي أن كافاني يحتاج إلى "معجزة" ليتمكن من المشاركة إلى جانب زميله المهاجم لويس سواريز غدا ضد فرنسا. وفي حال غيابه، يتوقع أن يدفع المدرب أوسكار تاباريز بالمهاجم كريستيان ستواني بدلا منه.

وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان قد اعتبر في مؤتمره الصحفي الخميس أنه يحضر فريقه "لاحتمال مشاركة كافاني" في المباراة، معتبرا أن غيابه "لن يغير شكل الأوروغواي" لأن تاباريز يمتلك حلولا أخرى تتمثل على وجه الخصوص بستواني وكريستيان رودريغيز.

المصدر: أ ف ب

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