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مارتينيز: فوز بلجيكا على البرازيل سيجعلها "المرشح الأبرز" للقب

05 يوليو 2018 | 21:21 GMT
مارتينيز: فوز بلجيكا على البرازيل سيجعلها "المرشح الأبرز" للقب
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/ Reuters

أعرب الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي عن أمله في إقصاء المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي لمونديال روسيا عندما يلتقيان الجمعة في قازان.

واعتبر مارتينيز أن تحقيق ذلك سيجعل من فريقه "المرشح الأبرز" لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقال مدرب "الشياطين الحمر" في مؤتمر صحفي عشية المباراة بخصوص ترجيح كفة "الجيل الذهبي" لبلجيكا أمام البرازيل ونجمها نيمار: "المنتخبان متشابهان من ناحية نقاط القوة. لدينا العديد من المواهب ولكن الفارق هو أننا لم نحرز ولو كأس عالم واحدة. الأمر بهذه البساطة".

وأضاف: "عندما تدخل بطولة سبق لك الفوز بها، فلديك امتياز سابق على خصمك. البرازيل لديها تطلع، بالإضافة إلى أنها تعرف كيف تفوز بكأس العالم. يجب أن نكون فريقا يحترم البرازيل من أجل ما حققته. لكن هذا لا يعني أننا لن نحاول الفوز".

وإذا كانت بلجيكا تملك أفضل خط هجوم في النسخة الحالية حيث سجلت 12 هدفا في 4 مباريات، فإن أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في النهائيات هي المركز الرابع في مونديال 1986 في المكسيك. أما البرازيل، فهي الأكثر تتويجا باللقب (1958 و1962 و1970 و1994 و2002).

وتابع مارتينيز: "إذا كانت ثمة مباراة يجب أن تخوضها في كأس العالم، فهي ضد البرازيل. هذا البلد يستحق كل الصفات المتعلقة بكرة القدم، من حيث العاطفة، وموقف المحارب على أرضية الملعب، والفوز... يجب أن نقدم أفضل ما لدينا على أرضية الملعب".. "في حالة الانتصار، يمكن لبلجيكا أن تنتقل من مرشح بحظوظ ضئيلة إلى المرشح الأبرز للفوز بلقب البطولة، بما أن ألمانيا وإسبانيا خرجتا مبكرا".. "صحيح أنها فرصة عظيمة، لكننا عملنا جاهدين للوصول إلى هنا. نحن الآن أكثر ارتياحا، أظهرنا موقفا ضد اليابان (قلب تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2) لم تظهره سوى منتخبات قليلة. العلامات موجودة، نرى رغبة حقيقية للنصر".

المصدر: أ ف ب

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