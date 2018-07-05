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الإنجليزي ستونز: كولومبيا "أوسخ فريق" قابلته

05 يوليو 2018 | 19:46 GMT
الإنجليزي ستونز: كولومبيا "أوسخ فريق" قابلته
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/ Reuters

اعتبر المدافع الإنجليزي جون ستونز أن المنتخب الكولومبي الذي خسر أمام منتخب بلاده في الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس العالم في روسيا، هو "أوسخ فريق"، بعد الخشونة التي طبعت مباراتهما.

والتقى المنتخبان الثلاثاء في آخر مباريات الدور ثمن النهائي، وفازت إنجلترا 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، علما أن المنتخب الأمريكي الجنوبي انتزع التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما كانت إنجلترا قد تقدمت بركلة جزاء.

إلا أن ما ميز المباراة كانت الخشونة الزائدة بين اللاعبين، ما اضطر الحكم الأمريكي مارك غايغر إلى رفع البطاقة الصفراء ثماني مرات، ست منها في وجه لاعبين كولومبيين.

وعلق ستونز على المباراة قائلا: "لعله (منتخب كولومبيا) أوسخ فريق لعبت ضده (...) عندما حصلنا على ركلة الجزاء، أحاطوا بالحكم، قاموا بدفعه، وجهوا ضربة بالرأس رآها الجميع (من الكولومبي فيلمار باريوس للإنجليزي جوردان هندرسون)، قاموا بالعبث بنقطة الجزاء".

وأضاف: "جرت الكثير من الأمور بعيدا عن الكرة، وربما لم يرها الجميع. كل الأمور التي لا تحصل عمليا في مباراة لكرة القدم (...) أعتقد أننا من جهتنا أبدينا رباطة جأش كبيرة ولم ننجر إلى لعبتهم".

وتابع: "أعتقد أن أفضل ما قمنا به هو الفوز عليهم بكرة القدم. هذا أكثر ما سيؤلمهم، العودة على متن الطائرة إلى بلادهم" بعد الخروج من المنافسة.. "إنني لم أر مباراة كهذه من قبل، بالطريقة التي تصرفوا بها. كنت أعتقد أنني سأشاهد العديد من البطاقات الحمراء".

وبلغت إنجلترا ربع النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 2006، وفكت عقدة ركلات الترجيح التي أدت لإقصائها من كأس العالم في ثلاث نسخ سابقة.

المصدر: أ ف ب

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