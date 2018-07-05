أبو تريكة يشارك في مباراة بين روسيا وقطر في الساحة الحمراء

شارك نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة المحلل الحالي لقنوات "بي إن سبورت" مع فريق قطري ضد فريق روسي في مباراة أقيمت اليوم في الساحة الحمراء وسط موسكو.

وأقيمت المباراة الودية ضمن احتفالات روسيا وقطر بعام الثقافة بينهما، وضم الفريق الروسي العديد من الشخصيات المشهورة مثل المغني دميتري ماليكوف، والموسيقي نيكولاي فومينكو، والممثلين أوليغ مينشيكوف، ومكسيم فيتورغان، والاقتصادي أركادي دفوركوفيتش، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ورياضي التزلج السريع نيكولاي غوليايف.

فيما ضم الفريق القطري كلا من: رئيس اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022 حسن الزوداي، ورئيس قسم السياحة القطرية حسان عبد الله الإبراهيمي، ومدير المتاحف القطرية محمد العثمان، ومسؤول العلاقات الدولية في اللجنة المنظمة لمونديال 2022 سعود الدليمي، والممثل عن وزارة الثقافة والرياضة القطرية فيصل التميمي، بالإضافة للعاملين في قنوات "بي إن سبورت" القطرية محمد سعدون الكواري، وعبد الله الناصر، بالإضافة لمحمد أبو تريكة.

المصدر: RT