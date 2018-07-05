روسيا تدعو لعدم إجراء مسابقات رياضية في الولايات المتحدة

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المنظمات الرياضية العالمية لرفض احتضان الولايات المتحدة المسابقات الرياضية الدولية بسبب رفضها منح تأشيرات للرياضيين.

وقالت زاخاروفا: "إجراءات منح التأشيرة الأمريكية (فيزا) تمتد لمدة عشرة أشهر، يتكرر هذا الأمر مع رياضيينا المدعوين للمشاركة في البطولات على الأراضي الأمريكية ولا يحصلون على التأشيرة وبالتالي يغيبون عن البطولات".

وأضافت : "رفض منح تأشيرات لرياضيينا هو تهرب من الالتزامات للدولة المستضيفة لبطولة دولية، وسوف يؤدي تكرار هذه التصرفات من الجانب الأمريكي إلى عزل الولايات المتحدة عن استضافة البطولات دون شك".

وختمت زاخاروفا: "الجميع لاحظ عدم احترام أمريكا لالتزاماتها، اليوم يحدث هذا مع الرياضيين الروس، غدا سوف يفعلون الشيء ذاته مع رياضيين من دول أخرى، لا يجب إعطاء دولة تخلط السياسة مع الرياضة حق استضافة بطولة رياضية دولية".

وتكرر في الآونة الأخيرة حرمان الكثير من الرياضيين الروس في مختلف الألعاب الرياضية من المشاركة في بطولات دولية رغم دعوتهم الرسمية بسبب تهرب الجانب الأمريكي من إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضيها لهم.

المصدر:تاس