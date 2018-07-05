خبر سار لمنتخب البرازيل قبيل مواجهة بلجيكا المصيرية

تلقت الجماهير البرازيلية أخبارا سارا، بعدما أكد مدرب "السيليساو" تيتي، تعافي الظهير الأيسر مارسيلو من الإصابة، ومشاركته أساسيا في مواجهة بلجيكا غدا في ربع نهائي مونديال روسيا.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بلجيكا: "تحدثت مع مارسيلو وفيليبي لويس، الذي عوضه في المباراة الماضية.. مارسيلو سيعود إلى التشكيلة الأساسية غدا، رغم أن لويس قدم أداء جيدا في المباراتين اللتين شارك فيهما".

وكان مارسيلو قد خرج مصابا بعد دقائق من بداية مباراة البرازيل وصربيا في ختام دور المجموعات لمونديال روسيا، قبل أن يغيب بداعي الإصابة عن مباراة المكسيك في ثمن النهائي.

ورد تيتي أيضا على انتقاد مهاجم منتخب البرازيل غابرييل جيسوس بسبب ظهوره بمستوى باهت، وقال في هذا الصدد: "نحن نهيكل طريقة لعبنا ونحاول التنويع. جيسوس يدافع بشكل مقبول، ونعتمد عليه لأننا لا ننظر إلى اللاعبين بل للخطط".

المصدر: RT