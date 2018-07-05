"اليويفا" يسمح بتغيير رابع في الوقت الإضافي بدوري الأبطال

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس، إنه سيسمح للأندية المشاركة في بطولاته بإجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي اعتبارا من الموسم القادم.

وفي وقت سابق هذا العام أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراء تغيير رابع في الوقت الإضافي من الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2018، وأثبتت القاعدة الجديدة نجاحها في المونديال الروسي.

ووفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعدلة، سيسمح للفرق في دوري الأبطال والدوري الأوروبي بإجراء ثلاثة تغييرات في الوقت الأصلي، لكن يمكنها إجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي.

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والفرق التي تجري أقل من ثلاثة تغييرات على مدار الدقائق الـ 90 الأصلية، سيكون بوسعها إجراء أربعة تغييرات في المجمل خلال الوقت الإضافي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان:"ستدخل سلسلة من التعديلات على لوائح اللعبة حيز التنفيذ على الفور في بطولات الاتحاد الأوروبي المختلفة".

كما قال الاتحاد الأوروبي إن الأندية المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي تستطيع وضع سبعة لاعبين بحد أقصى كبدلاء في قائمة المباراة باستثناء المباراة النهائية حيث سيكون بوسع كل فريق وضع 12 لاعبا بديلا.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا تعديلات على اللوائح المتعلقة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في المنطقة الفنية: "القانون... تم تعديله لينص على أن أي صورة من صور الاتصال الإلكتروني ستكون مسموحة إذا كانت تتعلق مباشرة بصحة اللاعب أو سلامته أو لأسباب خططية، على أن تكون هذه الاتصالات عبر أجهزة محمولة صغيرة في حجم راحة اليد".

وقال الاتحاد الأوروبي إن مسؤولي الفرق الذين يستخدمون أجهزة غير مصرح بها سيتم طردهم من المنطقة الفنية.

المصدر: رويترز