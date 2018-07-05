المنتخب البرازيلي يشكر مدينة سوتشي باللغة الروسية

نشر الموقع الرسمي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم رسالة شكر باللغة الروسية لمدينة سوتشي التي أقام فيها منتخب السيليساو خلال الدورين الأول وثمن النهائي للمونديال الروسي.

وجاء في الرسالة: "سباسيبا سوتشي (شكرا سوتشي)، وداعا لمنزلنا على الأراضي الروسي".

Spasiba, Sochi! / Obrigado, Sochi! 👋🇷🇺



A partir de agora a #SeleçãoBrasileira se despede da sua casa na Rússia e viaja de cidade em cidade a cada fase da #Copa2018 pic.twitter.com/QCXk0kzfQc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2018

وكان المنتخب البرازيلي مقيما في سوتشي عروس البحر الأسود طوال فترة الدورين الأول والثاني من المونديال، وانطلاقا من الدور ربع نهائي سيتنقل بين المدن المستضيفة لباقي المباريات.

Seleção chegando em Kazan e recebendo aquele apoio espetacular da torcida brasileira! #issomudaojogo https://t.co/O67tMA9CCX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 5, 2018

ووصل منتخب السيليساو اليوم إلى مدينة قازان حيث ستشهد المدينة غدا الجمعة لقاء منتخب راقصي السامبا بنظيره البلجيكي على ملعب "قازان أرينا" في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: sport-express.ru