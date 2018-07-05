إيقاف 3 رياضيين سعوديين بينهم لاعبا كرة قدم بتهمة تعاطي المنشطات
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الخميس، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين السعوديين لتعاطيهم المنشطات.
وشملت القرارات التأديبية إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية مبارك القرني لمدة أربع سنوات، وإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك عبد العزيز مسرحي لمدة أربع سنوات، وإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم عبد اللطيف الحربي لمدة سنتين.
#اعلان— الرقابة على المنشطات (@Saudi_Nado) July 5, 2018
قرار تأديبي لإيقاف لاعب #كرة_القدم بنادي #المزاحمية ،اللاعب/ مبارك القرني لمدة أربع سنوات.https://t.co/qZcb0fHclmpic.twitter.com/JGDzOXOjdT
#اعلان— الرقابة على المنشطات (@Saudi_Nado) July 5, 2018
قرار تأديبي لإيقاف لاعب #رفع_الأثقال بأكاديمية #تبوك ،اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي لمدة أربع سنوات.https://t.co/EgndMkhYm7pic.twitter.com/tueGzOYAMS
#اعلان— الرقابة على المنشطات (@Saudi_Nado) July 5, 2018
قرار تأديبي لإيقاف لاعب #كرة_القدم بنادي #التقدم ،اللاعب/ عبداللطيف الحربي لمدة سنتين.https://t.co/8fktjsobBDpic.twitter.com/TizoOScqrZ
المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية