إيقاف 3 رياضيين سعوديين بينهم لاعبا كرة قدم بتهمة تعاطي المنشطات

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الخميس، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين السعوديين لتعاطيهم المنشطات.

وشملت القرارات التأديبية إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية مبارك القرني لمدة أربع سنوات، وإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك عبد العزيز مسرحي لمدة أربع سنوات، وإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم عبد اللطيف الحربي لمدة سنتين.

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية