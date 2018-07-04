ويمبلدون.. المطر يؤجل بقية مباريات اليوم الثالث

عطل هطول الأمطار بغزارة الأربعاء بقية مباريات اليوم الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وأدى سقوط المطر ثلاث مرات في أوقات مختلفة، إلى تعليق قسم من المباريات وخصوصا على الملاعب الفرعية.

وأعلن المنظمون بداية تأجيل كل المباريات عدا تلك التي تجمع الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثالثا ووصيف البطل العام الماضي، والأرجنتيني غيدو بيلا على الملعب الرقم (1) بسبب أنه عشبه أكثر مقاومة لمياه الأمطار.

إلا أن المنظمين أعلنوا في وقت لاحق إرجاء هذه المباراة أيضا، والنتيجة تقدم سيليتش 6-3، 6-1، 3-4.

وتعطلت المباراة للمرة الأولى زهاء نصف ساعة بسبب المطر، وكانت النتيجة تقدم سيليتش 5-1 في المجموعة الثانية. ثم تعطلت مرة ثانية في المجموعة الثالثة وكانت النتيجة تقدم سيليتش 3-1.

وبلغ عدد المباريات المؤجلة عند الفردي للرجال ست، في مقابل انتهاء كل مباريات الفردي للسيدات التي كانت مقررة الأربعاء.

المصدر: أ ف ب