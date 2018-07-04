مونديال روسيا.. ويليان يحذر هازار قبل مواجهتهما في ربع النهائي

أكد جناح المنتخب البرازيلي ويليان أنه يتطلع إلى حسم القمة المرتقبة أمام زميله في نادي تشيلسي الإنجليزي الدولي البلجيكي إدين هازار خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي مونديال روسيا.

ويلتقي المنتخبان الجمعة في قازان حيث تبدو البرازيل مرشحة بقوة على رغم جودة المنتخب البلجيكي بقيادة نجمه وقائده هازار ولاعبين مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وقال ويليان في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في معسكر المنتخب البرازيلي في سوتشي: "هازار لاعب متواضع جدا وأحب أن أكون معه يوميا في النادي. لكن الآن حان الوقت لكل منا كي يدافع عن ألوان منتخب بلاده وأتمنى أن نكون في القمة".

وأضاف ويليان البالغ 29 عاما والذي سيواجه زميلا آخر له في النادي اللندني هو حارس المرمى تيبو كورتوا، أن هازار "أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكنني الآن في فريق مختلف وأريد أن أفعل كل شيء من أجل الفوز. أعرف أننا سنبقى أصدقاء بعد ذلك".

ومن المتوقع أن يحافظ ويليان على مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب تيتي بعد أن قدم أفضل أداء له في كأس العالم حتى الآن في المباراة التي فازت فيها البرازيل على المكسيك 2-0 في ثمن النهائي الاثنين.

وكان هذا الأداء بمثابة إشارة إلى أن المنتخب المتوج باللقب خمس مرات كان مرتاحا بسمة المرشح الأبرز للقب في روسيا، حيث حقق فوزه الثالث تواليا منذ سقوطه في فخ التعادل أمام سويسرا 1-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وتابع ويليان "لقد تطور الفريق منذ المباراة الأولى"، مشيرا إلى أنه "كان هناك توتر في تلك المباراة الأولى، كانت بداية أكثر تعقيدا ضد سويسرا، وقد تحسننا خطوة خطوة. أعتقد أننا على المستوى نفسه الذي كنا عليه في التصفيات".

وأوضح ويليان أن نيمار نجم المنتخب وأغلى لاعب في العالم، يتحسن من مباراة إلى أخرى، وهو ما يمكن قوله عن ويليان نفسه، وهو ضمن عدد قليل من اللاعبين الذين بقوا في صفوف المنتخب من تشكيلة مونديال 2014.

وشدد ويليان الذي دخل بديلا في المباراة التي منيت فيها البرازيل بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014، على انه بات "أكثر نضجا ولدي خبرة أكبر من كأس العالم الماضية، والفريق أكثر اتساقا".

وستغادر البرازيل معسكرها على ساحل البحر الأسود الخميس للتوجه إلى قازان لخوض مباراة الجمعة.

وعاد مدافع ريال مدريد الإسباني مارسيلو وجناح يوفنتوس الإيطالي دوغلاس كوستا إلى التدريبات بعد تعافيهما من الإصابة، فيما سيغيب عنها لاعب وسط النادي الملكي كاسيميرو بسبب الإيقاف ومن المرجح أن يعوضه لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي فرناندينيو.

المصدر: أ ف ب