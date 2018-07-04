والد هيغواين يفتح النار على مدرب الأرجنتين

شنّ والد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، هجوما ناريا على مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي بسبب عدم إشراكه هيغواين وزميله أغويرو أساسيين خلال مباريات التانغو في المونديال.

وقال والد هيغواين في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لا أعلم كيف يفكر سامباولي.. لديه لاعبان سجلا 600 هدفا ولا يلعبان بشكل أساسي".

وأضاف:" لا أستطيع التفكير في تفسير هذا الأمر، إذا لم يعجبه أحدهما فليشرك الآخر ولكن الغريب أنه كان يُجلس الثنائي على مقاعد البدلاء".

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وكان منتخب الأرجنتين قد ودع مونديال روسيا بعد الخسارة أمام فرنسا في مباراة غزيرة بالأهداف بنتيجة 3-4 في دور الـ16 للبطولة.

المصدر: وكالات