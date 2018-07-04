سفير كأس العالم يتحدث لـRT عن أكبر مفاجآت مونديال روسيا

كشف سفير كأس العالم 2018 وقائد المنتخب الروسي سابقا أليكسي سميرتين في لقاء خاص مع RT عن أكبر مفاجآت مونديال روسيا حتى الآن من وجهة نظره.

وقال سميرتين إن وصول المنتخب الروسي إلى دور الثمانية الكبار على حساب المنتخب الإسباني بطل العالم 2010 هو أكبر المفاجآت في المونديال.

وتحدث سميرتين عن النجاح الذي يحققه المونديال من حيث التنظيم والإعلام وتأثير ذلك على الحد من دعاية الإعلام الغربي ضد روسيا "البروباغندا الروسية".

وعن عدم تأهل أي من الفرق العربية والإفريقية لدور الـ16 من المونديال قال سميرتين إن هذا شيء مأساوي لأنه شاهد كيف لعبت المغرب والسنغال بشكل جيد.

المصدر: RT