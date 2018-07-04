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رغم وفاته.. روح أشهر مشجعي البرازيل موجودة في مونديال روسيا (فيديو)

04 يوليو 2018 | 15:16 GMT
رغم وفاته.. روح أشهر مشجعي البرازيل موجودة في مونديال روسيا (فيديو)
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championat.com

استكمل الأخوان فرانك وغوستافو مشوار والدهما كلوفيس فرنانديز أشهر مشجع لمنتخب البرازيل في التاريخ، والذي توفي عام 2015 بعد معاناة مع مرض السرطان.

اشتهر "كلوفيس" بأنه أحد أشهر مشجعي السيليساو، ودائما ما كان متواجدا في المدرجات أثناء مباريات البرازيل حاملا مجسما لكأس العالم ومرتديا قبعته الشهيرة، وحضر جميع مباريات البرازيل في كأس العالم منذ العام 1990 ولغاية 2014.

مع وفاة المشجع الشهير والأكثر وفاء للمنتخب البرازيلي، تساءل الكثيرون مع بداية انطلاقة مونديال روسيا عن خليفة كلوفيس، وسرعان ما ظهر فرانك وغوستافو اللذان رفضا انتهاء مسيرة والدهما فحملا الكأس، وقدما خلف منتخب البرازيل إلى الأراضي الروسية ليستكملا رحلة أبيهما وراء البرازيل أملا في تحقيق حلمه وعودة منتخبهم بالكأس هذا العام.

ويقول فرانك إن شهرة والده ازدادت كثيرا بعد مونديال كأس العالم الذي استضافته البرازيل عام 2014: فالخروج كان مؤلما ومهينا على يد ألمانيا في نصف النهائي بنتيجة تاريخية 1-7 وصورة والدي وهو يبكي حزنا ممسكا بكأس البطولة تصدرت عناوين الصحف والأخبار، وفي اليوم التالي للخسارة بدأت وسائل الإعلام بإجراء المقابلات مع والدي وتسليط الضوء على مشاركاته السابقة مع منتخب السيليساو.

ويضيف فرانك أن والده حضر 162 مباراة للمنتخب البرازيلي، وزار 66 دولة حول العالم أثناء مؤازرته للمنتخب، وشهد تتويج البرازيل بكأس العالم مرتين 1994 و2002.

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ويضيف فرانك أن والده بعد المشاركة الأولى في مونديال إيطاليا 1990 عاد إلى المنزل وقال له إنه يجب أن يتعلم اللغة الإنجليزية ليصطحبه معه كمترجم لمونديال الولايات المتحدة عام 1994، وبالفعل شارك فرانك والده حضور المونديال الذي حصدت البرازيل لقبه حينئذ.

وحزن كلوفيس بضياع اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا، عام 1998، ولكن الفرح طغى على وجوده في مدرجات كوريا واليابان عندما استعاد منتخب السامبا اللقب في مونديال 2002، ليعود من قارة آسيا إلى أوروبا في بطولة ألمانيا 2006، وتابع المساندة لمنتخب بلاده في القارة السمراء، خلال مونديال جنوب إفريقيا 2010، وكان آخر حضور له عام 2014، قبل أن يتمكن منه سرطان الكلى الذي ظل يصارعه لـ9 سنوات.

ويضيف فرانك أنه وأخوه غوستافو يطوفان خلال مونديال روسيا حاملين كأس والدهما وقبعته المشهورة في مختلف المدن والملاعب الروسية التي يلعب فيها منتخبهم، وأينما وُجدا يجتمع مشجعون من مختلف الجنسيات حولهم لالتقاط الصور التذكارية مع أبناء وكأس وقبعة أشهر مشجع برازيلي على مر التاريخ.

ويختم فرانك حديثه وهو ينظر إلى الكأس بغصة :"أنا أعرف، أنه هنا معنا في هذا المونديال، أنا أشعر بذلك"، ثم يضع قبعة والده الشهيرة فوق الكأس.

المصدر: وكالات+ championat.com

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