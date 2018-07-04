الفيفا يكشف تعديلا في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل على نظام اختيار أفضل لاعب في العالم.

وأوضح الفيفا أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، ستضم 10 لاعبين فقط، بدلا من 23 لاعبا، طبقا للنظام الذي كان معمولا به.

وسيجرى اختيار اللاعبين العشرة في القائمة، من قبل لجنة تضم 13 عضوا من بينهم نجوم بارزون سابقون أمثال البرازيلي رونالدو والألماني لوثار ماتيوس.

وبعدها يجرى التصويت على اختيار أفضل لاعب في العالم من بين المرشحين العشرة، وذلك بمشاركة قادة المنتخبات ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير، ويجرى التصويت بين الـ 23 يوليو والـ10 من أغسطس.

ويتوج اللاعب الفائز بأعلى عدد من الأصوات، بجائزة أفضل لاعب في العالم، في حفل توزيع جوائز الفيفا يوم الـ 24 من سبتمبر في العاصمة البريطانية لندن.

تجدر الإشارة إلى أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قد احتكرا جائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام العشرة الماضية، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

كذلك يشهد الحفل تتويج أفضل لاعبة كرة قدم في العالم وأفضل مدرب وأفضل مدربة وأفضل حارس مرمى وصاحب أفضل هدف، إلى جانب تقديم جائزة اللعب النظيف للفرق.

المصدر: DPA