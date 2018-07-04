مباراة إنجلترا وكولومبيا تسجل رقما مميزا في بريطانيا

حظيت مباراة إنجلترا وكولومبيا، أمس الثلاثاء، في إطار دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2018، بمتابعة جماهيرية كبيرة، أمام شاشات التلفاز.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية، أن 24 مليونا و400 ألف بريطاني، شاهدوا مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة على حساب نظيره الكولومبي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين 1-1.

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وأكدت الصحيفة، أن جماهير منتخب الأسود الثلاثة، التي تابعت مباراة كولومبيا، تعد الأكثر من حيث المتابعة البريطانية، منذ حفل ختام أولمبياد لندن 2012.

وصعد منتخب إنجلترا، إلى دور الثمانية في مونديال روسيا، وسيواجه نظيره السويدي على ملعب مدينة سمارا في الـ7 من يوليو الجاري في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات