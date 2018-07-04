السعودي الجابر ضمن لجنة "الفيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أسطورة الكرة السعودية ورئيس نادي الهلال، سامي الجابر، ضمن اللجنة المكلفة باختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وتضم لجنة "الفيفا" إضافة إلى الجابر 13 عضوا وهم، إيمانويل أمونيكي (نيجيريا)، تشا بو كن (كوريا الجنوبية)، فابيو كابيلو (إيطاليا)، ديديه دروغبا (كوت ديفوار)، ريكاردو كاكا (البرازيل)، فرانك لامبارد (إنجلترا)، لوثر ماتيوس (ألمانيا)، أليساندرو نيستا (إيطاليا)، كارلوس ألبيرتو بيريرا (البرازيل)، رونالدو (البرازيل)، آندي روكسبورغ (إسكتلندا)، وينتون روفر (نيوزيلندا).

وأوضح "الفيفا" أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ستضم 10 لاعبين فقط، بدلا من 23 لاعبا، طبقا للنظام الذي كان معمولا به.

تجدر الإشارة إلى أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، احتكرا جائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام العشرة الأخيرة، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

المصدر: وكالات