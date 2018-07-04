الدب الروسي يضيف لخزائنه ملايين الدولارات بعد تغلبه على الماتادور الإسباني

أضاف المنتخب الروسي 4 ملايين دولار إلى خزائنه بتأهله إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وكان المنتخب الروسي قد حصل على 8 ملايين دولار لمشاركته في دور المجموعات، و4 ملايين دولار بعد تأهله لدور الـ16 من المونديال.

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وحصلت جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في العرس الكروي العالمي على 8 ملايين دولار.

وحصل كل منتخب وصل إلى الدور الثاني على 4 ملايين دولار إضافية.

كما حصل كل منتخب وصل إلى الدور ربع نهائي على 4 ملايين إضافية.

وسيحصل صاحب المركز الرابع على 22 مليون دولار.

وسيحصل بطل العالم على 38 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني على 28 مليون دولار، فيما سيحصد صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار.

وتبلغ مجموع الجوائز التي سيوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12% عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال البرازيل 2014.

المصدر: championat.com