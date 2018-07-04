مونديال 2018.. قائد منتخب اليابان يعتزل اللعب دوليا

أعلن قائد المنتخب الياباني لكرة القدم ماكوتو هاسيبي، اعتزال اللعب دوليا، بعد الخروج القاسي لمنتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا.

وقال هاسيبي (34 عاما) في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في إنستغرام "قررت أن أنهي فصل مسيرتي مع المنتخب الوطني بهذه البطولة".

وخاض هاسيبي، الذي توج في الموسم المنصرم بلقب كأس ألمانيا مع ناديه إينتراخت فرانكفورت، مسيرة دولية مع منتخب "الساموراي الأزرق"، امتدت 12 عاما، وكان مونديال روسيا 2018 ثالث كأس عالم يشارك فيها.

وخرجت اليابان من الدور ثمن النهائي بخسارة أمام بلجيكا (2-3)، علما أن المنتخب الآسيوي تقدم بداية بهدفين نظيفين، قبل أن يعود "الشياطين الحمر"، ويسجلوا هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

المصدر: وكالات