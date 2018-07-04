الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس بعد تغلبه على منافسه الإسباني دافيد فيريرا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن خاتشانوف من حسم اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع: 6-1 و7-6 و3-6 و7-5، خلال ساعتين و27 دقيقة.

Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнираhttps://t.co/Qv6qcs2wJ1pic.twitter.com/5enntvqqL3 — Р-Спорт (@rsportru) July 3, 2018

وسيواجه خاتشانوف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها 16 مليون دولار، القبرصي ماركوس باغداديس الفائز بدوره على النمساوي دومنيك ثيم الذي انسحب عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم القبرصي بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-5.

المصدر: rsport.ria.ru