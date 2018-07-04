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الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون

الرياضة

الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون
Reuters Gonzalo Fuentes
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس بعد تغلبه على منافسه الإسباني دافيد فيريرا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن خاتشانوف من حسم اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع: 6-1 و7-6 و3-6 و7-5، خلال ساعتين و27 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها 16 مليون دولار، القبرصي ماركوس باغداديس الفائز بدوره على النمساوي دومنيك ثيم الذي انسحب عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم القبرصي بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-5.

المصدر: rsport.ria.ru

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