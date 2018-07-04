مارادونا: حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا "لص"

فتح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، النار على حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا، الأمريكي مارك غيغر، التي جرت أمس الثلاثاء ضمن دور الـ16 من مونديال روسيا.

وقال مارادونا في تصريحات صحفية: "لقد عانت كولومبيا من سرقة ضخمة في المباراة، الحكم غيغر، وهو أمريكي، يعرف قواعد لعبة البيسبول، وليس تلك الخاصة بكرة القدم، إنه لص".

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وأضاف مارادونا: "هاري كين ارتكب خطأ كبيرا، وبدلا من محاسبته قام الحكم بمعاقبة منتخب كولومبيا الذي لم يرتكب لاعبوه أي خطأ، لماذا لم تستعين بتقنية الفيديو؟".

ونجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 على حساب منتخب كولومبيا بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3 وسط انتقادات شديدة لأداء الحكم.

المصدر: وكالات