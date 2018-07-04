موعد ومكان إقامة مباريات ربع نهائي مونديال روسيا

تحتضن 4 مدن روسية مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.
وفيما يلي مكان وموعد إقامة المباريات:
الجمعة 6 يونيو
- الأوروغواي ضد فرنسا في مدينة نيجني نوفغورود، في الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
- البرازيل ضد بلجيكا في مدينة قازان، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
السبت 7 يونيو
- إنجلترا ضد السويد في مدينة سمارا، في الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
- روسيا ضد كرواتيا في مدينة سوتشي، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
المصدر: RT