لاعبان روسيان في التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال 2018

نشر موقع "bleacherreport" الرياضي، التشكيلة المثالية لثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وشهدت القائمة تواجد الثنائي الروسي إيليا كوتيبوف، وماريو فيرنانديز.

وقدم كوتيبوف وفيرنانديز أداء جيدا طيلة أطوار المباراة التي جمعت المنتخب الروسي بنظيره الإسباني الأحد الماضي، في دور الـ16 لمونديال روسيا، وانتهت بفوز روسيا بركلات الترجيح (4-3).

France’s stars were 🔑 in the last 16. pic.twitter.com/1L3pULP7wf — B/R Football (@brfootball) July 3, 2018

وفيما يلي التشكيلة المثالية لثمن النهائي:

في حراسة المرمى: الدنماركي كاسبر شمايكل

في خط الدفاع: الأوروغوياني دييغو لاكسالت، والإنجليزيان دجون ستونز، وهاري ماغواير، والروسيان ماريو فيرنانديز، وإيليا كوتيبوف.

في خط الوسط: الفرنسيان نغولو كونتي، وبول بوغبا.

في خط الهجوم: البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، والأوروغوياني إدينسون كافاني.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الدو ربع النهائي، ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

المصدر: تاس