فالكاو يشكك في "حيادية" الحكم الأمريكي غيغر

شكك قائد منتخب كولومبيا لكرة القدم رادميل فالكاو في "حيادية" الحكم الأمريكي مارك غيغر بعد الخسارة أمام إنجلترا بركلات الترجيح 3-4 أمس الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا.

وصرح فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، في المنطقة المشتركة مع الصحافيين "أن يعينوا حكما أمريكيا، فهذا يبدو لي أمرا خاصا. فما بالك إذا كان موقوفا".

وتابع: "هذا يترك لدي الكثير من الشكوك لأنه لا يتكلم إلا الإنجليزية. لا أعرف... ما إذا كان انحيازه أكيدا".

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وأوقف مارك غيغر ستة أشهر من قبل اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في 2015 بسبب قرارات مثيرة للجدل في نصف نهائي مسابقة الكأس الذهبية بين بنما والمكسيك.

وفي المباراة التي فازت فيها البرتغال على المغرب 1-0 في دور المجموعات، اتهم لاعب مغربي الحكم الأمريكي بأنه طلب قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين الشوطين، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) نفى على الفور هذه الاتهامات.

وأضاف فالكاو: "من الواضح أنه عندما كان يوجد أي شك، يحسم الأمر لصالح إنجلترا. عار أن يكون قد وصل (غيغر) إلى ثمن النهائي".

واستفادت إنجلترا من ركلة جزاء بعد خطأ واضح ارتكبه كارلوس سانشيز ضد هاري كين في الدقيقة 57، وسجل الأخير الهدف السادس له في البطولة مانحا بلاده التقدم.

لكن ياري مينا، مدافع برشلونة الإسباني سجل هدف التعادل من ضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن تحسم إنجلترا الفوز بركلات الترجيح.

وختم فالكاو "الحزين مثل كل اللاعبين" بالقول "نخرج مرفوعي الرأس. قاتلنا طوال المباراة، وعادلنا في اللحظات الأخيرة. في بعض الأوقات، كنا أفضل من إنجلترا، وفي ركلات الترجيح قد يكون الفوز لنا أو لهم. لم يحالفنا الحظ، وهذا جزء من كرة القدم".

المصدر: أ ف ب