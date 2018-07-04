رسميا.. منتخب أوروبي في نهائي مونديال روسيا

أسدل الستار أمس على منافسات ثمن نهائي مونديال روسيا، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، وتأكد رسميا مشاركة منتخب أوروبي واحد على الأقل في المباراة النهائية للبطولة.

وضمنت منتخبات فرنسا، وبلجيكا، والبرازيل، والأوروغواي، وروسيا، وكرواتيا، وإنجلترا، والسويد، الظهور في الدور ربع النهائي.

وبحسب توزيع الأدوار الإقصائية النهائية للبطولة، فالدور ربع النهائي سيشهد مواجهة بين روسيا وكرواتيا، على أن يضرب الفائز منهما موعدا في الدور نصف النهائي، مع المنتصر من المباراة الأخرى، التي ستجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره السويدي، وهو ما يعني أن منتخبا أوروبيا على الأقل سيكون طرفا في نهائي المونديال الروسي.

وقد يكون نهائي مونديال روسيا أوروبيا خالصا، لو نجحت فرنسا وبلجيكا في إقصاء الأوروغواي والبرازيل في الجانب الآخر من الدور الإقصائي.

المصدر: RT